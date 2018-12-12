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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

- MHP Riesen: 76 - Banvit: 88

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:56
Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 8. haftasında Alman ekibi MHP Riesen'i deplasmanda 88-76 yendi.

Ev sahibi takım, Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-20 önde kapadı. Fakat Banvit, savunmada etkili olduğu 2. çeyrek sonunda 41-37 öne geçti.

Son 10 dakika öncesi 4 sayılık üstünlüğünü (63-59) sürdüren Banvit, sahadan da 88-76 galip ayrıldı.

5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Banvit'te 18 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Perez öne çıktı.

Banvit 5. galibiyetine ulaşırken, MHP Riesen 6. mağlubiyetini yaşadı.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:56
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  2. Basketbol
  3. FIBA Şampiyonlar Ligi
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