Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - USK Prag: 76 - Fenerbahçe: 54



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a deplasmanda 76-54 yenildi. Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 41-27 önde gitti. Çekya temsilcisi, üçüncü çeyreğini de 64-36 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-54 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci maç 8 Mart Cuma günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

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