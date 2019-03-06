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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

- USK Prag: 76 - Fenerbahçe: 54

06 Mart 2019 Çarşamba 00:11
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a deplasmanda 76-54 yenildi.

Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-14 üstün geçen ev sahibi takım, soyunma odasına da 41-27 önde gitti.

Çekya temsilcisi, üçüncü çeyreğini de 64-36 önde bitirdiği karşılaşmadan 76-54 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 8 Mart Cuma günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:11
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  4. USK Prag

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