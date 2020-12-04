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Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Spor

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo: 70 - ASVEL Feminin: 84

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:42:05 -
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, McBride 28, Stokes12, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Zandalasini 11,

ASVEL Feminin: Raincock-Ekunwe 9, Crvendakic 14, Jocyte, Plouffe 11, Clark 17, Fauthoux 4, Tanqueray 9, Ciak14, Johannes 6

1. Periyot: 12-22

Devre: 37-51

3. Periyot: 53-67


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'e 84-70 yenildi.

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