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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

- Wisla CANPACK: 78 - Beşiktaş: 49- Siyah-beyazlılar, bir üst tura çıktı

12 Aralık 2018 Çarşamba 23:05
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Polonya'nın Wisla CANPACK takımına 78-49 yenildi.

Krakow kentindeki Hala TS Wisla'da oynanan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-7 önde tamamladı. İlk çeyrekte yakaladığı farkın avantajını koruyan Polonya temsilcisi, soyunma odasına 44-26 üstün girdi.

Beşiktaş'ın hücumda etkisiz kaldığı müsabakanın üçüncü çeyreğini de ev sahibi ekip önde kapattı: 52-38.

Son çeyrekte sadece 11 sayı üreten siyah-beyazlı takım, rakibini yakalayamadı ve sahadan 78-49 yenik ayrıldı.

Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.

Polonya temsilcisinin çıkmayı garantilediği grupta Beşiktaş ise ikili averajla bir üst tura yükseldi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 23:05
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  2. Beşiktaş
  3. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
  4. Wisla CANPACK

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