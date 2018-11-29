Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası





ANKARA (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çukurova Basketbol, E Grubu 4. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ın Beroe takımını 97-82 yendi.

Eski Zağra kentindeki Obshtinska Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyotunu 36-23 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 54-39 önde girdi.

İkinci yarıda da rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Çukurova Basketbol üçüncü çeyreği 78-61 önde geçerken, mücadeleyi ise 97-82'lik skorla kazandı.

Beroe'de 27 sayıyla oynayan Ana Pocek, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Çukurova Basketbol'da ise Alina Iagupova, 16 sayı kaydetti.



Çukurova Basketbol, grupta dördüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürürken, Beroe ise üçüncü mağlubiyetini aldı.



