Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 4. haftasında Yunanistan ekibi Niki Lefkada'yı deplasmanda 69-64 mağlup etti.

Lefkada Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte oyuna ortak olmayı başaran ve yaptığı iyi savunmayla skoru lehine çevirmeyi başaran Galatasaray, son çeyreği 55-54 önde bitirdi. Etkili oyununu karşılaşmanın sonuna kadar devam ettirmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip mücadeleden 69-64 galip ayrıldı.

Galatasaray'da Victoria Macaulay 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.



