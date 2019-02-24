Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Elemelerin 2. turunun 6. haftası, 6 maçla başladı- K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı



İSTANBUL (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı. Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.

Finlandiya'yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail'i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.

Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

Rusya-Finlandiya: 91-76 Sırbistan-İsrail: 97-76 Gürcistan-Estonya: 77-84 Fransa-Çekya: 82-66 Bosna Hersek-Bulgaristan: 87-67 Almanya-Yunanistan: 63-69

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