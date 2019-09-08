Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynandı- Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu08 Eylül 2019 Pazar 19:04
İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.
I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.
J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.
Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.
Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
I Grubu:
Venezuela-Rusya: 60-69
Polonya-Arjantin: 65-91
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Arjantin
|5
|5
|0
|436
|343
|10
|2.
|Polonya
|5
|4
|1
|383
|373
|9
|3.
|Rusya
|5
|3
|2
|373
|358
|8
|4.
|Venezuela
|5
|2
|3
|355
|366
|7
J Grubu:
Porto Riko-İtalya: 89-94
İspanya-Sırbistan: 81-69
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|İspanya
|5
|5
|0
|395
|319
|10
|2.
|Sırbistan
|5
|4
|1
|482
|331
|9
|3.
|İtalya
|5
|3
|2
|431
|371
|8
|4.
|Porto Riko
|5
|2
|3
|349
|402
|7
- Yarının programı
K Grubu:
11.30 Çekya-Yunanistan
15.30 ABD-Brezilya
L Grubu:
11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya
15.00 Fransa-Avustralya
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