Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar oynandı- Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı. I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu. J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı. Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu. Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: I Grubu: Venezuela-Rusya: 60-69 Polonya-Arjantin: 65-91

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 5 5 0 436 343 10 2. Polonya 5 4 1 383 373 9 3. Rusya 5 3 2 373 358 8 4. Venezuela 5 2 3 355 366 7

J Grubu: Porto Riko-İtalya: 89-94 İspanya-Sırbistan: 81-69

Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 5 5 0 395 319 10 2. Sırbistan 5 4 1 482 331 9 3. İtalya 5 3 2 431 371 8 4. Porto Riko 5 2 3 349 402 7

- Yarının programı K Grubu: 11.30 Çekya-Yunanistan 15.30 ABD-Brezilya L Grubu:

11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya 15.00 Fransa-Avustralya





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.