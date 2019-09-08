Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci maçlar yapıldı- Nijerya ve İran, olimpiyatlara katılma hakkı kazandı



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı. Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. N Grubu'nda ise İran, Filipinler'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu. Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: M Grubu: Fildişi Sahili-Güney Kore: 71-80 Çin-Nijerya: 73-86

Takım Maç G M AS YS Puan 1 Nijerya 5 3 2 435 381 8 2 Çin 5 2 3 355 365 7 3 Güney Kore 5 1 4 361 438 6 4 Fildişi Sahili 5 0 5 326 400 5

N Grubu: Tunus-Angola: 86-84 İran-Filipinler: 95-75

Takım Maç G M AS YS Puan 1 Tunus 5 3 2 377 386 8 2 İran 5 2 3 379 372 7 3 Angola 5 1 4 350 435 6 4 Filipinler 5 0 5 352 499

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- Yarının programı

O Grubu: 10.30 Japonya-Karadağ 14.30 Türkiye-Yeni Zelanda P Grubu: 11.00 Ürdün-Senegal 15.00 Almanya-Kanada





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