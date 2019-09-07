Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- Klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk maçlar yapıldı07 Eylül 2019 Cumartesi 20:04
İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı.
Turnuvanın 8. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
O Grubu:
Yeni Zelanda-Japonya: 111-81
Türkiye-Karadağ: 79-74
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Yeni Zelanda
|4
|2
|2
|395
|325
|6
|2.
|Türkiye
|4
|2
|2
|333
|369
|6
|3.
|Karadağ
|4
|0
|4
|290
|341
|4
|4.
|Japonya
|4
|0
|4
|269
|384
|4
P Grubu:
Kanada-Ürdün: 126-71
Almanya-Senegal: 89-78
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Almanya
|4
|2
|2
|327
|288
|6
|2.
|Kanada
|4
|2
|2
|369
|331
|6
|3.
|Senegal
|4
|0
|4
|253
|353
|4
|4.
|Ürdün
|4
|0
|4
|273
|405
|4
- Yarının programı
M Grubu:
11.00 Fildişi Sahili-Güney Kore
15.00 Çin-Nijerya
N Grubu:
11.00 Tunus-Angola
15.00 İran-Filipinler
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