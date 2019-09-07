Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk maçlar yapıldı



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde O ve P Gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı. Turnuvanın 8. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: O Grubu: Yeni Zelanda-Japonya: 111-81 Türkiye-Karadağ: 79-74



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Yeni Zelanda 4 2 2 395 325 6 2. Türkiye 4 2 2 333 369 6 3. Karadağ 4 0 4 290 341 4 4. Japonya 4 0 4 269 384 4

P Grubu: Kanada-Ürdün: 126-71

Almanya-Senegal: 89-78

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Almanya 4 2 2 327 288 6 2. Kanada 4 2 2 369 331 6 3. Senegal 4 0 4 253 353 4 4. Ürdün 4 0 4 273 405

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- Yarının programı

M Grubu: 11.00 Fildişi Sahili-Güney Kore 15.00 Çin-Nijerya N Grubu: 11.00 Tunus-Angola 15.00 İran-Filipinler









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