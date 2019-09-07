Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - ABD: 69 - Yunanistan: 53



Salon: Shenzen Bay Spor Merkezi Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya) ABD: Harris 3, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 9, Turner 8, Plumlee, Brown 8, White 9, Middleton 4, Smart 3 Yunanistan: Calathes 5, Papapetrou 7, Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo 15, Printezis 6, Sloukas 13, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis, Thanasis Antetokounmpo 1, Mantzaris 3, Papagiannis 1. periyot: 19-17 Devre: 38-29 3. periyot: 54-41

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde ABD, Yunanistan'ı 69-53 mağlup etti. Bu sonuçla ABD, turnuvada oynadığı dördüncü maçtan da galip ayrıldı. Yunanistan ise organizasyondaki ikinci yenilgisini yaşadı.



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