Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
- Türkiye: 58 - Bulgaristan: 7007 Ağustos 2019 Çarşamba 22:09
İSTANBUL (AA) - Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci turdaki ikinci maçında Bulgaristan'a 70-58 yenildi.
Başkent Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda grup maçlarını lider tamamlayan milliler, ikinci turda ilk mağlubiyetini yaşadı.
Milli takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyodunu 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 23-22 geride gitti.
Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 50-35 geride tamamladığı karşılaşmadan 70-58 mağlup ayrıldı.
Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Finlandiya ile mücadele edecek. Milliler, ilk müsabakada ise Romanya'yı 80-69 mağlup etmişti.
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