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Spor Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Spor

Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Beşiktaş: 78 - Bahçeşehir Koleji: 84

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:01:45 -
Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

BURSA (AA) - Medicana 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı 84-78 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan son gün ilk maçında, Beşiktaş ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı.

Müsabakaya Bahçeşehir Koleji iyi başlayıp sayılar üretse de çeyreğin sonlarına doğru oyunun kontrolünün eline alan Beşiktaş, ilk periyotu 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkarmasına karşın, oyun disiplininden kopmayan Bahçeşehir Koleji farkı kapattı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta özellikle uzunlarını iyi kullanan Bahçeşehir Koleji, final periyotuna 60-55 önde girdi. Son periyotta rakibine geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, maçtan 84-78 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde 23 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Green, galibiyette önemi rol oynarken, Beşiktaş'ta Şehmus Hazer 19 sayıyla oynadı.

Bu skorlarla Bahçeşehir Koleji, turnuvadaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise 3'üncü karşılaşmasında 2'nci yenilgisini aldı.


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