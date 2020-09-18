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Spor Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
Spor

Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Fenerbahçe Beko: 93 - Galatasaray Doğa Sigorta: 81 - Sarı-lacivertli takım, adını finale yazdırarak Darüşşafaka Tekfen'in rakibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:02:08 -
Basketbol: 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası

Salon: Sinan Erdem

Hakemler. Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Semih Vural

Fenerbahçe Beko: De Colo 16, Brown 14, Ulanovas 8, Barthel 5, Vesely 6, Pierre 3, Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 15, Eddie 5, Ahmet Düverioğlu 6, Hamilton 11

Galatasaray Doğa Sigorta: Barış Ermiş 3, Hunter 9, Yiğit Arslan 8, Motum 16, Williams 7, Macon 15, Ayberk Olmaz 6, Göksenin Köksal 9, Saadettin Donat, Caner Erdeniz 8, Eray Aydoğan

1. Periyot: 30-21

Devre: 51-47

3. Periyot: 73-63


İSTANBUL (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen 14. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın yarı final maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 93-81 yenen Fenerbahçe Beko, finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, 20 Eylül Pazar günü finalde Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak. Aynı gün Galatasaray Doğa Sigorta ile Anadolu Efes üçüncülük maçına çıkacak.

Müsabaka, hayatını kaybeden basketbol antrenörleri anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Tribünde merhum basketbol antrenörlerinin fotoğrafları yer aldı.

Karşılaşmaya Brown ve De Colo'nun skorer oyunuyla giren Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 13 sayı farkla 19-6 önde geçti. Uzun süre farkı çift hanelerde tutan sarı-lacivertliler, Macon'un son saniye basketine engel olamadı. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 30-21 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci çeyreğin başında Ali Muhammed'in basketiyle farkı yeniden çift hanelere (33-21) çıkardı. Rakibi karşısında oyundan düşmeyen sarı-kırmızılı takım, 17. dakikada Göksenin Köksal'ın basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 41-37. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın devre arasına Fenerbahçe Beko 51-47 önde girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında Macon ile skor üreten Galatasaray Doğa Sigorta, farkı 2 sayıya (51-49) indirdi. De Colo ve Barthel ile basketler bulan sarı-lacivertliler, rakibinin beraberliği yakalamasına izin vermedi. Müsabakanın 25. dakikasını 59-54 önde geçen Fenerbahçe Beko, farkı yeniden çift haneye taşıdı ve periyodu 73-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, müsabakayı 93-81 kazandı.

Fenerbahçe Beko'dan De Colo, Galatasaray Doğa Sigorta'dan ise Motum kaydettikleri 16'şar sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu.

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