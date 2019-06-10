Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor
- Üç galibiyete ulaşacak takımın Süper Lig'e yükseleceği final serisinin dördüncü maçında, 2-1 önde olan OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket'e konuk olacak10 Haziran 2019 Pazartesi 10:49
İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.30'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride, OGM Ormanspor'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Başkent temsilcisi, yarın deplasmanda rakibini mağlup etmesi durumunda Bursaspor Durmazlar'ın ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak.
Müsabaka, Sigortam.net İTÜ Basket'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise seri 5. ve son maça taşınacak.
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