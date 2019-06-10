Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde heyecan sürüyor - Üç galibiyete ulaşacak takımın Süper Lig'e yükseleceği final serisinin dördüncü maçında, 2-1 önde olan OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket'e konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket ile OGM Ormanspor, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Büyükçekmece'deki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.30'da başlayacak. Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği seride, OGM Ormanspor'un 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Başkent temsilcisi, yarın deplasmanda rakibini mağlup etmesi durumunda Bursaspor Durmazlar'ın ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım olacak. Müsabaka, Sigortam.net İTÜ Basket'in üstünlüğüyle sona ermesi durumunda ise seri 5. ve son maça taşınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.