Başkentten ihracat 9 ayda 8.2 milyar dolara ulaştı

Resul Ekrem Şahan Ankara

Türkiye’nin ihracatı eylülde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.2 artarak 22.6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 23.9'luk yükseliş

Ülkenin ihracatı ilk 9 ayda ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 188.2 milyar dolara vardı. Ankara’dan bu dönemde gerçekleştirilen ihracat yüzde 23.9 artarak 8 milyar 226 milyon 441 bin doları buldu. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 6 milyar 641 milyon 661 bin dolar tutarında ihracata imza atıldı.

ABD bir numarada

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Ocak-Eylül 2022’de 794 milyon 999 bin dolarla ABD başı çekti. Söz konusu ülkeyi 566 milyon 39 bin dolarla Çin, 538 milyon 720 bin dolarla Almanya, 452 milyon 331 bin dolarla Bulgaristan, 336 milyon 603 bin dolarla Irak takip etti.

Kimya sektörü ilk sırada

Başkentten yılın 9 ayında yapılan ihracatta ‘kimyevi maddeler ve mamulleri’ 1 milyar 424 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 140 milyon dolarla ‘makine ve aksamları’, 877 milyon 616 bin dolarla ‘madencilik ürünleri’, 846 milyon 834 bin dolarla ‘otomotiv endüstrisi’, 626 milyon 764 bin dolarla ‘demir ve demir dışı metaller’ izledi.

Güzel gelişme

Ocak-Eylül 2022’de ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 830’le ‘gemi, yat ve hizmetleri’ oldu. Bu sektörün ardından yüzde 96.8’le ‘hazır giyim ve konfeksiyon’, yüzde 63.9’la ‘tütün’ geldi.