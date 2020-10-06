Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken ABD 509,3 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den eylül ayında gerçekleştirilen 16 milyar 13 milyon dolar ihracatla tüm zamanların eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azalışla 5 milyar 584 milyon 525 bin dolar oldu. Geçen yıl 9 aylık dönemde başkentten 5 milyar 865 milyon 517 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Ankara'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 509 milyon 258 bin 228 dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 452 milyon 567 bin 136 dolarla Almanya, 386 milyon 742 bin 184 dolarla Çin, 247 milyon 43 bin 791 dolarla Irak ve 214 milyon 403 bin 999 dolarla İtalya takip etti.

- "Otomotiv endüstrisi" ihracatta ilk sırada

Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracatta "otomotiv endüstrisi" 839 milyon 857 bin 130 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 807 milyon 75 bin 535 dolar ile "makine ve aksamları", 754 milyon 397 bin 482 dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 600 milyon 624 bin 241 dolarla "madencilik ürünleri" ve 526 milyon 928 bin 213 dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" takip etti.

- İhracatını en fazla artıran sektör "hazır giyim ve konfeksiyon" oldu



Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 126,2 ile "hazır giyim ve konfeksiyon" oldu. Bu sektör söz konusu dönemde 112 milyon 454 bin 206 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatını oransal olarak en fazla artıran diğer sektörler ise yüzde 51,6 ile "kuru meyve ve mamulleri", yüzde 51,4 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 35 ile "deri ve deri mamulleri" ve yüzde 25,8 ile "diğer sanayi ürünleri" olarak sıralandı.

Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ülkelere ve sektörlere göre dağılımı şöyle:

Ülkeler 1 Ocak - 30 Eylül (dolar) ABD 509.258.228 Almanya 452.567.136 Çin 386.742.184 Irak 247.043.791 İtalya 214.403.999 Birleşik krallık 157.242.954 Romanya 140.547.450 Hollanda 127.723.148 Rusya 126.478.890 Suudi Arabistan 125.141.632 Sektörler 1 Ocak - 30 Eylül (dolar) Otomotiv Endüstrisi 839.857.130 Makine ve Aksamları 807.075.535 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 754.397.482 Madencilik Ürünleri 600.624.241 Savunma ve Havacılık Sanayii 526.928.213 Çelik 505.743.273 Elektrik Elektronik 382.328.470 Demir ve Demir Dışı Metaller 331.141.622 İklimlendirme Sanayii 164.339.018 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 135.131.270















