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Ekonomi Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı
Ekonomi

Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Başkentten bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat ABD'ye gerçekleştirildi - Bu dönemde ABD'ye 509,3 milyon dolar, Almanya'ya 452,6 milyon dolar ve Çin'e 386,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:03:33 -
Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken ABD 509,3 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den eylül ayında gerçekleştirilen 16 milyar 13 milyon dolar ihracatla tüm zamanların eylül ayı ihracat rekoru kırıldı. Ülkenin ocak-eylül dönemindeki ihracatı ise 118 milyar 355 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 azalışla 5 milyar 584 milyon 525 bin dolar oldu. Geçen yıl 9 aylık dönemde başkentten 5 milyar 865 milyon 517 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Ankara'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 509 milyon 258 bin 228 dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 452 milyon 567 bin 136 dolarla Almanya, 386 milyon 742 bin 184 dolarla Çin, 247 milyon 43 bin 791 dolarla Irak ve 214 milyon 403 bin 999 dolarla İtalya takip etti.

- "Otomotiv endüstrisi" ihracatta ilk sırada

Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracatta "otomotiv endüstrisi" 839 milyon 857 bin 130 dolarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 807 milyon 75 bin 535 dolar ile "makine ve aksamları", 754 milyon 397 bin 482 dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 600 milyon 624 bin 241 dolarla "madencilik ürünleri" ve 526 milyon 928 bin 213 dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" takip etti.

- İhracatını en fazla artıran sektör "hazır giyim ve konfeksiyon" oldu

Öte yandan bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör yüzde 126,2 ile "hazır giyim ve konfeksiyon" oldu. Bu sektör söz konusu dönemde 112 milyon 454 bin 206 dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatını oransal olarak en fazla artıran diğer sektörler ise yüzde 51,6 ile "kuru meyve ve mamulleri", yüzde 51,4 ile "fındık ve mamulleri", yüzde 35 ile "deri ve deri mamulleri" ve yüzde 25,8 ile "diğer sanayi ürünleri" olarak sıralandı.

Ankara'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracatın ülkelere ve sektörlere göre dağılımı şöyle:

Ülkeler

1 Ocak - 30 Eylül (dolar)

ABD

509.258.228

Almanya

452.567.136

Çin

386.742.184

Irak

247.043.791

İtalya

214.403.999

Birleşik krallık

157.242.954

Romanya

140.547.450

Hollanda

127.723.148

Rusya

126.478.890

Suudi Arabistan

125.141.632

Sektörler

1 Ocak - 30 Eylül (dolar)

Otomotiv Endüstrisi

839.857.130

Makine ve Aksamları

807.075.535

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri

754.397.482

Madencilik Ürünleri

600.624.241

Savunma ve Havacılık Sanayii

526.928.213

Çelik

505.743.273

Elektrik Elektronik

382.328.470

Demir ve Demir Dışı Metaller

331.141.622

İklimlendirme Sanayii

164.339.018

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri

135.131.270






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