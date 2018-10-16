Başkent'teki traktör alarmına Valilikten ilk açıklama

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsünün vurularak durdurulması olayıyla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama geldi.

Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

16 Ekim 2018 günü saat 09.30 sularında İlimiz Çankaya İlçesinde seyir hâlindeki bir traktörün karıştığı mala zarar verme olayıyla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit olunmuştur:

1. Polisin, durumundan şüphelenerek dur ihtarında bulunduğu traktör sürücüsünün yapılan ikazlara rağmen durmaması sonucu, ekiplerimizle traktör sürücüsü arasında kovalamaca yaşanmış ve söz konusu araç Şehit Ersan Caddesi üzerinde durdurularak kontrol altına alınmıştır.

2. Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiştir.

3. Olayın faili A.S.nin Beypazarı İlçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007 yılından bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır.

4. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır.

Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.