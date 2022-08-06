Başkent'te zincirleme trafik kazası! 5 araç birbirine girdi

Başkentte freni boşalan bir minibüs, trafik ışıklarında bekleyen 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralanırken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Çetin Emeç Bulvarı ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Freni boşalan bir dolmuş trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarparak durabildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan taksi şoförü ekipler tarafından şoför mahallinden çıkarılırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Dolmuş yeni servisten çıkmış ve trafiğe çıkartmış“

Trafik ışıklarında bekledikleri sırada arkadaki aracın kendilerine çarptığını belirten yolcu Fulya Arslan, “Kırmızı ışıkta beklerken birden arkamızdaki araç bize çarptı. O araca da arkasından gelen minibüsün freni patlayarak araçları biçerek geçti. Daha sonra yan taraftaki taksiyi sürükleyerek götürdü. Şoför oğlumdu kaza anında göğüs kafesini direksiyona çarptı. Çok korktuk. Arkadan gelen dolmuşta yeni servisten çıkmış ve trafiğe çıkartmış” ifadelerine yer verdi.