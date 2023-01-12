  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkentte zincirleme kaza! 21 kişi yaralandı
Gündem

Başkentte zincirleme kaza! 21 kişi yaralandı

Başkent Ankara'da yabancı uyruklu kişileri taşıyan minibüsün karıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 02:56:00 -
Başkentte zincirleme kaza! 21 kişi yaralandı

Ankara’nın çevre yolu Tulumtaş mevkiinde yabancı uyruklu kişileri taşıyan bir minibüs başka bir araca çarptı. Kaza neticesinde 21 kişi yaralandı.

İddialara göre Ankara çevre yolu Tulumtaş mevkiinde yabancı uyruklu kişileri taşıyan 44 AEL 531 plakalı minibüs başka bir araca arkadan çarptı. Kazaya 68 HR 825 plakalı Tofaş marka otomobil de karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 21 kişi yaralanırken bazı yabancı uyruklu şahıslar hastaneye kaldırılırdı, bazılarının ise kaçtığı iddia edildi. Minibüste sıkışan iki kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23