Başkent’te zehir tacirlerine darbe: 52 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili yapılan işlemler kapsamında 20 ayrı olay ile ilgili olarak; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 27, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 25 şahsa işlem yapıldı.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan şüphelilerden 25’i Narkotik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 20 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 şahıs adli kontrol kararıyla, 3 şahıs Savcılıktan serbest kaldı.

Bu yakalamalarda toplamda; 13 kök Hint keneviri, 4 kilo 386 gram esrar, 122 gram eroin, 120 gram kokain, 32 gram bonzai, 26 bin 13 adet ecstasy hap, 51 adet sentetik hap, 1 kilo 314 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 685 TL, 5 avro geçirildi.