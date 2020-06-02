  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte zehir tacirlerine darbe

Ankara’nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:03:51 -
Başkentte zehir tacirlerine darbe

Ankara’nın Mamak ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bazı kişilerin uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine narkotim ekipleri Mamak ve Çankaya ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 30,2 kg esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 99 bin 420 TL ele geçirildi. Operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı