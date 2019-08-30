Başkent’te Zafer Yürüyüşü’ne büyük ilgi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, TBMM önünden Ulus’taki eski Meclis binasına geçit töreni düzenlendi. Vatandaşlar, Zafer Yürüyüşü’ne büyük ilgi gösterdi.

TBMM önünde saat 14.30’da başlayan geçit töreni dolayısıyla Atatürk Bulvarı üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Bulvara çıkan bütün yollar ve bariyerler 15 Temmuz darbe girişimini önlemede etkin rol oynayan hafriyat kamyonlarıyla kapatılırken, çevik kuvvet ve atlı polisler güzergahta güvenliği sağladı. Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, gazi ve şehit yakınları, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler ve sivil savunma ekipleri yer aldı. Geçit töreni boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından korteje katılan görevlilere ve korteji izleyenlere soğuk su ve Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. İki evladının geçit töreninde görev aldığını söyleyen Yıldızhan Uysal, “Çok gururluyum, çok sevinçliyim. Ulu önder Atatürk’e çok minnettarım” dedi.

Zafer Yürüyüşü kortejini izleyen küçük kız çocuğu, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Zafer Bayramı olduğu için çok mutluyum. Biz çok güzel bir armağan şu an içim içime sığmıyor. Askerlerimizle birlikte Atatürk, çok önemli bir iş başarmış” ifadelerini kullandı.

Tören, eski Meclis’in önünde son buldu.