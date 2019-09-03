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Başkent’te yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı: 1 yaralı

Ankara Akıncılar gişeleri mevkiinde yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı.

03 Eylül 2019 Salı 08:02
Başkent’te yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı: 1 yaralı

Ankara Akıncılar gişeleri mevkiinde yolcu otobüsü, devrilen TIR’a çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikameti Akıncılar gişeleri mevkiinde şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 63 E 9993 plakalı içme suyu taşımakta olan TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan devrildi. TIR’ın hemen ardından gelen ve İstanbul’dan Çorum’a yolcu taşıyan 37 LJ 257 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü ise TIR’dan devrilen suların kayganlaştırdığı yolda sürücünün ani fren yapmasına rağmen duramayarak devrilen TIR’a çarparak durabildi. Kazada, TIR sürücüsü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.


İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan TIR şoförünü ambulansta ayakta tedavi ederken kaza yapan otobüste yolcu olan hamile bir kadın başının dönmesi sonucu düşerek yaralandı. Olay yerinde hazır bulunan ambulansa kaldırılan hamile kadına sağlık görevlileri müdahale etti.


Kaza anında otoyolda seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ise yaşadıklarını şöyle anlattı, “Tır şoförü uyumuş herhalde. Aracı kurtarayım derken de TIR’ı yatırmış. Otobüs sonradan gelmiş. Son anda fark etmiş ama yol kaygan olduğu için durduramamış otobüsü. Biz, otobüsün arkasındaki araçtaydık. Biz de son anda fark ettik. Otobüs dörtlü sinyal verince gördük. Otobüsün yanındaki otomobilde zor kurtuldu yoksa bariyerlere vuracaktı”


Kaza sonucu trafiğe tamamen kapanan Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi. Sürücülerin kontak kapattığı otoyol, devrilen TIR’ın yolun kenarına çekilmesiyle normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlayan ekipler, kaza yapan sürücülerin ifadelerini aldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:02
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