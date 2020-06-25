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Aktüel

Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-25 19:45:01 -
Başkentte YKS sınavına girecek öğrenciler ile veliler ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.

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