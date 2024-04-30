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Yaşam Başkentte yağmur hayatı felç etti! Yollar yine göle döndü
Yaşam

Başkentte yağmur hayatı felç etti! Yollar yine göle döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-30 23:27:00 - 2024-04-30 23:37:45

Başkentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. CHP'li belediyenin alt yapı hizmetlerinde yetersiz kalması nedeniyle yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Caddelerde göle döndü

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.


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