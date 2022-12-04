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Yerel Başkent'te vahşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu
Yerel

Başkent'te vahşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 20:14:00 - 2022-12-04 20:18:11

Ankara’nın Polatlı ilçesinde gece yol kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi morga kaldırıldı

Ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin (22) olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güçevin’in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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