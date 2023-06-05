  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkent’te üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü
Yerel

Başkent’te üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-05 23:57:00 -
Başkent’te üzerine yük asansörü düşen çocuk öldü

Ankara’da üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semti Bilgin Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında Harun Yıldız’ın (13) üzerine yük asansörü düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocuk hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23