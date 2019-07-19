Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 zanlı, gözaltına alındı.19 Temmuz 2019 Cuma 12:13
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, yakalandı.
Jandarma ekipleri,Akyurt ilçesindeuyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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