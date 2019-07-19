Başkentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 14 gözaltı Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 14 zanlı, gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli, yakalandı. Jandarma ekipleri,Akyurt ilçesindeuyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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