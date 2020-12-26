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Aktüel Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:20:27 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 335 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca, hassas terazi, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 580 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

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