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Aktüel

Başkentte üç gecekondu yandı

Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçradı - Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-28 04:14:56 -
Başkentte üç gecekondu yandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan ve bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.

Kale Mahallesi'ndeki 2 ve 3'üncü sokaklar arasındaki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevre sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

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