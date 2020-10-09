Başkentte "Tüm Renkleri ile Küçük Hikayeler" sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ressam Özlem Duman'ın eserlerinden oluşan "Tüm Renkleri ile Küçük Hikayeler" sergisi başkentli sanatseverlerle buluştu.

Ressam Duman, AA muhabirine, Pirinç Han'da açık havada sergilenen eserlere ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 10 yıldır yağlı boya resim yaptığını ifade eden Duman, çalışmalarını Pirinç Han'da bulunan atölyesinde yürüttüğünü söyledi.

Pandemi nedeniyle serginin özellikle açık havada olmasını istediğini aktaran Duman, Ankara Kalesi'nin ve hanın havasını herkesin yaşaması için de açık havada olmasını tercih ettiğini dile getirdi.

Duman, sergide 40 yağlı boya resmin yer aldığını belirterek, "Resimlerim 40 yağlı boya, küçük küçük. Hepsi de benim hoşuma giden renkler ve konular. Küçük hikayelerim benim." dedi.

Kendini cezbeden her şeyi tuvale aktardığını anlatan Duman, sergilenen eserlerin beğendiği her renk, konu ve tarzdan oluştuğunu kaydetti.

Duman, pazartesiye kadar açık kalacak sergiye herkesi beklediğini ifade etti.