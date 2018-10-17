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Başkentte traktörle araçlara çarpan kişi cezaevine gönderildi

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp bacağından vurularak etkisiz hale getirilen traktör sürücüsü Aydın Sakarya cezaevine gönderildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
Başkentte traktörle araçlara çarpan kişi cezaevine gönderildi

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp bacağından vurularak etkisiz hale getirilen traktör sürücüsü Aydın Sakarya tutuklandı.

Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polislerin "dur" ihtarında uymayan ve başka araçlara çarparak Atatürk Bulvarı'ndan Çankaya yönüne doğru ilerlerken Şehit Ersan Caddesi'nde bacağından vurularak durdurulan Sakarya, hastane ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren Sakarya, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan traktörü sürücüsü Sakarya, "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Ankara Valiliğinin olaya ilişkin yazılı açıklamasında ise şunlar kaydedilmişti:

"Olayın failinin, Beypazarı ilçesinde çiftçilikle uğraştığı ve 2007'den bu yana psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapılan aramada suç teşkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamıştır. Söz konusu olayın terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:02
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