  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Başkentte toprak kayması: 1 ölü
Yerel

Başkentte toprak kayması: 1 ölü

Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:05:00 -
Başkentte toprak kayması: 1 ölü

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun’u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Vurgun’u kurtarma çalışması ise devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres
Dünya

İranlı vekilden Tahran’ı sallayan sözler: Erdoğan yanlış adres

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi...
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay