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Aktüel

Başkent’te tırnakçı kameraya yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir marketten tırnakçılık yöntemiyle 200 TL çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:43:48 -
Başkent’te tırnakçı kameraya yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir marketten tırnakçılık yöntemiyle 200 TL çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Gülsuyu Caddesi’nde bulunan bir markete müşteri olarak gelen bir kişi, kasada bulunan görevliye 200 TL vererek sigara aldıktan sonra çıkar gibi yaptı. Kasiyeri bu arada lafa tutan şüpheli, bir 200 TL daha çıkararak bir sigara daha istedi. Daha sonra ilk aldığı sigarayı iade eden ve çıkardığı 200 TL’yi geri cebine koyan şüpheli, ikinci verdiği 200 TL’nin üstünü almadığını söyleyerek vermediği paranın üstünü aldı. Şüpheli, paranın üstünü de alarak marketten ayrıldı. Kasiyer, hareketlerinden şüphelendiği müşteri ayrıldıktan sonra kasayı kontrol ettiğinde 200 TL’nin olmadığını fark etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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