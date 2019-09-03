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Başkentte tır devrildi: 1 yaralı

Ankara-İstanbul Çevreyolu'nda kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hafif yaralandı- Devrilen tıra çarpan yolcu otobüsünde ise maddi hasar oluştu

03 Eylül 2019 Salı 08:03
Başkentte tır devrildi: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Ankara-İstanbul Çevreyolu'nun İstanbul istikametinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 K 0452 plakalı tır, Akıncı Gişeleri'ne 1 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı yöne giden 37 LJ 257 plakalı yolcu otobüsü de devrilen tıra çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Otobüsteki 44 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan olmadığı belirlendi.

Yolcular arasında bulunan ve olayın etkisiyle bayılan hamile kadına ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Devrilen tırın yolu kapatması ve dorsesinde yüklü binlerce pet şişe suyun da çevreye dağılması nedeniyle kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, bu nedenle uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekipler ve çevredekiler tarafından pet şişeler toplanırken, tır da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından yolcu otobüsündekiler, firmanın bir başka otobüsüyle yolculuğa devam etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:03
  1. Başkentte tır devrildi: 1 yaralı

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