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Başkentte suç örgütüne operasyon

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir düğüne katılan suç örgütü elebaşı Ş.T'nin karşılanması sırasında tabanca ve uzun namlulu silahlarla haya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:41
Başkentte suç örgütüne operasyon

"Organize suç örgütü liderliğinden" daha önce hüküm giyen Ş.T'nin, Haymana ilçesinde bir düğüne katıldığı sırada tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 17 kişi hakkında, Haymana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 12'ye çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, polisin dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden aralarında Ş.T'nin de bulunduğu 9'u gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda iki tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:41
  1. Ankara
  2. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. ankara
  4. suç örgütü
  5. operasyon

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