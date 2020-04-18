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Aktüel

Başkentte silahlı yaralama

2020-04-18 02:40:02 -
Başkentte silahlı yaralama

ANKARA (AA) - Ankara'da husumetli olduğu zanlının silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi ağır yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçesi Gültepe TOKİ bloklarında ikamet eden Muhammed Y, bir süredir aralarında husumet bulunan Levent K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K, yanında bulunan silah ile Muhammed Y'yi silahla yaraladı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekiplerince Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kendisinin daha öncede aynı zanlının saldırısına uğradığı iddia edildi.

Polis Levent K'nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.


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