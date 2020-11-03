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Aktüel Başkentte sahte kolonya operasyonu
Aktüel

Başkentte sahte kolonya operasyonu

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle'de bir iş yerine yapılan baskında 13 bin litre sahte kolonya, 717 şişe sahte el dezenfektanı, bir kolonya dolum makinesi, 6 bin 600 litre etil alkol ile 3 bin 840 etiket ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:17:21 -
Başkentte sahte kolonya operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenimahalle'de bir iş yerine yapılan baskında 13 bin litre sahte kolonya, 717 şişe sahte el dezenfektanı, bir kolonya dolum makinesi, 6 bin 600 litre etil alkol ile 3 bin 840 etiket ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de bir firmanın sahte dezenfektan ürünleri imal ettiği ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 13 bin litre (4 bin 471 şişe) sahte kolonya, 717 şişe sahte el dezenfektanı, bir kolonya dolum makinesi, 6 bin 600 litre etil alkol ile 3 bin 840 etiket ele geçirildi.

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