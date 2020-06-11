  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkent’te sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:43:07 -
Başkent’te sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı

Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.



Başkent’te gün içinde beklenen sağanak yağmur akşam saatlerinde bir anda bastırmasıyla Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında satış yapan pazarcı esnafına zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmurun etkisi ile bir çok pazarcı, tezgahını dahi toplayamadı. Pazarcılar binaların altında kendisini koruyarak yağmurun dinmesini bekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı