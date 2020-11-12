  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
Aktüel

Başkentte otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 23:42:01 -
Başkentte otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara Çevreyolu'nun Samsun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?
Gündem

Bir zamanlar dünyanın dalga geçtiği Kemalist tören nasıl kaldırıldı?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Türkiye tarihinin en garip Kemalist törenlerinden birini paylaştı.
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay