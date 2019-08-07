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Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı

Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya sıçrayan yangında maddi hasar oluştu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:06
Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu.

Ekin Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sırasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, evlerde maddi hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:06
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