Başkentte otlukta alandaki yangın evlere sıçradı Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya sıçrayan yangında maddi hasar oluştu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde, otluk alanda çıkan ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan yangın maddi hasara neden oldu. Ekin Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki 2 binaya da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın sırasında bina sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, evlerde maddi hasar oluştu.

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