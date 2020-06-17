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Aktüel

Başkentte maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı

Alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra park, pazar yeri ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymayanlar uyarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:31:21 -
Başkentte maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı

ANKARA (AA) - Başkentte, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Valiliği koordinasyonunda salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor.

Bu kapsamda, hizmete açılan alışveriş merkezi, restoran, kafe, kahvehane ve çay ocağı gibi işletmelerde pazar yeri, park, bahçe, otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

İlgili birimlerden ekiplerin katıldığı denetimlerde, iş yerlerinin ve vatandaşların kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu, idari para cezaları kesildi.

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