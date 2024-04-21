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Yerel Başkentte korku dolu anlar! Taksi durağına ateş açtılar
Yerel

Başkentte korku dolu anlar! Taksi durağına ateş açtılar

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:49:00 - 2024-04-22 00:00:40
Başkentte korku dolu anlar! Taksi durağına ateş açtılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Talip Yener Caddesi'ndeki taksi durağına akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


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