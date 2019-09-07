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Başkentte Kore yemeği yarışması düzenlendi

Ankara'da Kore mutfağına ilgi duyanlar, Kore Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada hünerlerini sergiledi

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:55
Başkentte Kore yemeği yarışması düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen "Kore Yemeği Yapma Yarışması"nda Türk katılımcılar Kore yemeğindeki hünerlerini gösterdi.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Kore Kültür Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğe, Kore Kültür Merkezi Müdürü Büyükelçilik Müsteşarı Dong Woo Cho, büyükelçilik yetkilileri ile Kore kültürü ve mutfağına ilgi duyan çok sayıda kişi katıldı.

Yarışmaya başvuru yapanlar arasında ön elemeyle seçilen 12 yarışmacı "bibimbap yemeği, guk ve meze olan tabak" konusunda yarıştı. Türk gıda malzemelerinin de kullanıldığı yarışmada Kore yemekleri Türk katılımcıların ellerinde şekil aldı.

- "Kore mutfağına duyulan ilgi giderek artıyor"

Cho, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın ülkesinin mutfağını tanıtmak amacıyla Kore Tarım Bakanlığının desteğiyle düzenlendiğini ifade ederek, yarışmaya ilgi duyanların sayısının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Yarışmada jürilik yapan Kore Kültür Merkezi Kore yemeği eğitimcisi Kim Meja da Kore mutfağına duyulan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Meja, bazı yarışmacıların Kore yemekleri yapmayı Kore Kültür Merkezi'nde düzenlenen çeşitli eğitimlerde öğrendiğini bazılarının ise internetten izlediği yemek tarifleri videoları sayesinde öğrendiğini belirtti.

Yarışmaya katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Cemile Büyükyıldırım, etkinlik kapsamında bibimbap yemeğinin yanı sıra çorba, uskumru ve çeşitli mezeler hazırladığını anlattı.

Büyükyıldırım, geçen yıl Kore Günleri kapsamında yapılan etkinliklerde, bu ülkeden gelen şeflerin asistanlığını yaptığını ve Kore mutfağına ilişkin tecrübe edindiğini söyledi.

Yarışmacı Büyükyıldırım, "Umutluyum. Hedefim 1'inci olmak. Birinci olacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda jüri üyelerinin katılımcıların performanslarını ve yemeklerini değerlendirmesinin ardından dereceye girenler ödüllendirildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:55
  1. Ankara
  2. Kore yemekleri
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