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Aktüel Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Aktüel

Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:46:15 -
Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

ANKARA (AA) - Başkentte bir kargo şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde UPS firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalara da neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Olası bir durumda müdahale etmek için ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de hazır beklediği yangında, geniş çaplı hasar oluştu. Yangında, bina çevresindeki araçlar da zarar gördü.

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