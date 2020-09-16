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Aktüel Başkentte kapkaç yapan iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Başkentte kapkaç yapan iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:16:06 -
Başkentte kapkaç yapan iki şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Yenimahalle ilçesinde sokakta yürüyen bir kadının para ve cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen E.H'nin arkasından plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yaklaşan şüpheliler, kadının omzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle aldı.

Çantasını geri almak için otomobilin arkasından bir süre koşan kadın, yetişemeyince durumu polise bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri U.D ve F.Ö'yü içinde 2 bin 500 lira ve cep telefonu bulunan çanta ile kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, kapkaç anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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