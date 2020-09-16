Başkentte kapkaç olayı

Ankara’da Yenimahalle ilçesinde sokakta yürüyen bir kadına kapkaç yapıldı. Kadının para ve cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli kaçtı.

Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen kadına otomobil ile yaklaşan şüpheliler çantayı çekerek çaldı.

İçinde 2 bin 500 lira ve cep telefonu bulunan çantasını almak için otomobilin arkasından koşan kadın yetişemedi. Mağdur kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri U.D ve F.Ö'yü yaptığı araştırmayla yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.