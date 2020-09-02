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Aktüel Başkent'te kamyon direğe çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Başkent'te kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 02:16:00 -
Başkent'te kamyon direğe çarptı: 1 yaralı

ANKARA (AA) - Başkent'in Çankaya ilçesinde bir kamyonun yol ayrımındaki direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Dumlupınar Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyir halindeki 43 FT 591 plakalı kamyon yol ayrımındaki direğe çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı sürücüyü Gazi Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı bölgede, kaza nedeniyle yola dökülen yağ ve mazot, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

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