  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:43:08 -
Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ve alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde biri kargo şirketi olmak üzere 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 66 kilogram nargile tütünü, 972 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 2 bin 323 aroma, 10 bira kapağı preslemesinde kullanılan aparat, 7 bira karıştırma aparatı ve 15 alkol tanıtım broşürü ele geçirildi.

Polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı